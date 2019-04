Polizei rechnet mit "friedlichem" Cupfinale in Klagenfurt

Gründlicher Bomben-Check

Zu Mittag geht es mit den Fan-Märschen los. Am Hauptbahnhof trifft ein Salzburg-Sonderzug mit 850 Fans ein, 500 Rapid-Anhänger werden per Sonderzug in Klagenfurt-West nahe dem Minimundus-Parkplatz abgesetzt, wo weitere Ankünfte stattfinden. Auf ihren jeweiligen Routen marschieren die Gruppen vom Hauptbahnhof bzw. vom Minimundus - von der Polizei eskortiert - zum Stadion am Südring. Auch 30 szenekundige Beamte sind im Dienst, fallweise werden Straßen für die Märsche gesperrt. Im Stadion bekommt Rapid die Südtribüne, Salzburg die Gästeseite. Nach dem Match warten an den jeweiligen Ausgängen die Shuttlebusse, mit größeren Personengruppen in der Stadt sei am Abend nicht zu rechnen, meinte Tilli.

Vor dem Spiel wird das Klagenfurter Wörthersee-Stadion noch einem gründlichen Bomben-Check unterzogen, erklärte der Polizist. "Das wird vor größeren Veranstaltungen standardmäßig gemacht." Drohungen habe es keine gegeben.

ÖFB macht sich keine Sorgen

Zuversichtlich blickte auch Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, dem Finale entgegen: "Wir haben die Erfahrungen von 2017 mit dieser Paarung. Es hat damals keine Ausschreitungen gegeben. Wir nehmen es ernst und nicht auf die leichte Schulter, es ist aber kein Spiel, wo wir besondere Sorgen haben."