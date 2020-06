Podolski musste eine Rede halten

Die Niederländer wären schon heilfroh, wenn sie nur ähnlich "wenig" erreicht hätten wie die deutsche Nationalmannschaft. Drei Niederlagen, null Zähler, peinliches Aus in der Vorrunde. Der WM-Finalist von 2010 präsentierte sich bei dieser EM als Punktelieferant, die abschließende 1:2-Niederlage gegen die Portugiesen, die nun im Viertelfinale auf Tschechien treffen, war nur noch die negative Draufgabe für ein völlig vermurkstes Turnier, das von teaminternen Grabenkämpfen und ständigen Trainerdiskussion geprägt war.



"Ich bin hierhergekommen, um Europameister zu werden. Nun fahren wir mit leeren Händen nach Hause. Wir haben es nicht geschafft, unsere Egos beiseitezuschieben", meinte ein selbstkritischer Wesley Sneijder. Auch Teamchef Bert van Marwijk, stellt sich persönlich die Schuldfrage. "Wir haben zu viele Fehler gemacht. Nicht nur die Spieler, ich auch. Ich übernehme die Verantwortung."



Es war von Anfang an klar, dass in dieser berüchtigten Gruppe B – Joachim Löw nannte sie treffend Group of Death – zumindest eine prominente Mannschaft auf der Strecke bleibt. Dass es dabei ausgerechnet die Holländer erwischt und dass dazu noch die Deutschen so souverän mit dem Punktemaximum durch die Vorrunde spazieren, hätte auch der Bundestrainer nie erwartet. "Neun Punkte sind eine Klasseleistung", lobte denn auch Joachim Löw, "wichtig war, dass wir diese Gruppe einmal überstanden haben." Sprachs und hob vier Tage vor dem Viertelfinale bereits mahnend den Zeigefinger: "Die Griechen sind hartnäckig, da beißen viele auf Granit."