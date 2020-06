Pirlo & der Blick fürs Wesentliche

Andrea Pirlo verkörpert den Inbegriff des Anti-Stars. Wenn er so dasteht bei der Hymne mit seinem Schlafzimmerblick und monoton die Lippen bewegt, fragt sich so mancher Zuschauer: Und was macht der Opa da? Pirlo ist tatsächlich alt. Fast schon ein Urgestein. Er wird am 19. Mai 34.

Im Gegensatz zu all den Schweinsteigers, Kloses, Podolskis und Lahms, die einer verlorenen Generation angehören und wohl nie einen EM- oder WM-Titel holen werden, ist Pirlo bereits Weltmeister. 2006 führte l’architetto, der Architekt, wie er in Italien genannt wird, sein Land zum Titel. In Deutschland. Mit genialen Zuspielen und Ideen, die ihm auch bei dieser EURO nicht ausgegangen sind.

Pirlo zieht jene Fäden im Mittelfeld, die seine Mitspieler berühmt werden lassen. Weil auf Anzeigetafeln und in Statistikbüchern nur die Torschützen vermerkt sind, und nicht die Assistenten. Mario Balotellis Stern würde ohne Pirlo wohl weniger hell strahlen; ebenso wenig wäre Juventus ohne Pirlo in der abgelaufenen Serie-A-Saison Meister geworden. Der AC Milan hatte den Mann, dem der Klub zwei Champions-League-Triumphe zu verdanken hat, nicht mehr haben wollen und nach Turin ziehen lassen. Zu alt. Welch fataler Irrtum!