Pfiffe und Trainer-Raus-Rufe nach peinlichem Austria-Auftritt

Keine Konstanz

Fehlende Beständigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die jüngere Austria-Vergangenheit. Mehr als zwei Liga-Erfolge en suite gelangen in der Letsch-Ära noch nie, nach dem 2:3 sind die Wiener überhaupt seit vier Meisterschaftspartien sieglos. Am Samstag kam der eklatante Leistungsabfall in der zweiten Hälfte. "Wir waren nicht in der Lage zu entlasten, die Fehler haben sich gehäuft und wir waren insgesamt viel zu weit weg vom Gegner. Wir waren dann überhaupt nicht mehr stabil", erklärte Letsch.

Monschein machte auch fehlende Bereitschaft für das aus der Hand gegebene Spiel verantwortlich. "Wenn man die Zweikämpfe nicht so annimmt wie in den ersten Minuten, dann wird es schwer. Vor allem wenn der WAC auch gut kombiniert", sagte der Torschütze zum 2:1, das ihm per sehenswerter Kopfball-Bogenlampe gelang. "Wir waren dann immer zu spät, hatten keine zweiten Bälle mehr - so kann man kein Spiel gewinnen."

Nach dem dritten sieglosen Liga-Heimspiel in Folge ist auch die Bilanz von Letsch nach 25 Bundesliga-Spielen als Austria-Trainer (zehn Siege, vier Remis, elf Niederlagen) negativ. Sein Team wurde vom Publikum mit Pfiffen und ersten " Letsch raus!"-Rufen verabschiedet. "Der Anspruch bei der Austria ist zurecht ein hoher. Wenn man zuhause ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten verliert, und so eine zweite Halbzeit spielt, dann ist es völlig normal, dass Unmutsäußerungen kommen. Das gehört dazu", meinte Letsch.