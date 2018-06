Peter Zulj: Rechtzeitig die Kurve gekratzt

Teamchef Franco Foda plauderte aus dem Nähkästchen. Er erzählte von der Pause im Spiel gegen Deutschland. Da ging er auf Mittelfeldspieler Peter Zulj zu und erkundigte sich nach dessen Wohlbefinden. Der Spieler blies demonstrativ durch, Foda musste schmunzeln. „Ich habe ihm gesagt, dass er sich hier auf allerhöchstem Niveau befindet.“

Und einen guten Rat gab er ihm mit in die zweite Hälfte. „Er ist immer wieder zu direkt auf Niklas Süle aufgelaufen.“ Das ist jener deutsche Einbauschrank, der im Brotberuf Innenverteidiger ist. Zulj zog in den Zweikämpfen meist den Kürzeren. „Ich habe ihm geraten, dass er sich mehr in den Zwischenräumen aufhalten soll.“ Zulj hörte auf seinen Teamchef und kam in der Folge viel besser zur Geltung. „Peter kann sich in einem Spiel immer steigern“, lobte Foda seinen Schützling, den er zunächst bei Sturm förderte, und jetzt setzt er auch im Nationalteam auf dessen Qualitäten.

Vor einem Jahr war Zulj noch mit Ried aus der Bundesliga abgestiegen, 2018 stand er bei den Siegen gegen Russland und Deutschland nicht nur in der Startelf, er rechtfertigte seine Berücksichtigung mit starken Auftritten. Er selbst behauptet von sich, manches kapiert zu haben. Dass zum Beispiel der Lebenswandel abseits des Platzes die Leistung auf dem Feld durchaus beeinflussen kann. Professioneller sei seine Einstellung geworden. Foda: „Er weiß, wo er hin will.“ Mit dem als schwierig geltenden Kicker hatte er auch als Sturm-Trainer keine Probleme. „Wichtig ist, dass man einen Draht zum Spieler findet und versteht, wie er tickt.“