Aus für HSV-Trainer Wolf: Peter Stöger im Gespräch

Wie die stets ausgeschlafene Hamburger Morgenpost zu berichten weiß, wird sich der Hamburger SV nach dem verpassten Aufstieg in die erste deutsche Bundesliga von Trainer Hannes Wolf trennen. Das ist auch laut einem Bericht der Bild zufolge beschlossene Sache. "Ich habe Hannes nach dem 0:3 gegen Ingolstadt gesagt, dass es für ihn hier im Sommer nicht weitergehen wird, dass wir etwas anderes machen wollen", zitierte die Zeitung Sportvorstand Ralf Becker am Mittwoch.

Der Hamburger SV dementiert die angebliche Trennung aber. "Die Aussagen von Bernd Hoffmann am Vortag zum Trainer haben Bestand", teilte der Verein am Mittwoch mit. Damit soll über Wolfs Zukunft in Hamburg erst nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen den MSV Duisburg beraten werden.