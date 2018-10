Peter Haring, ein Burgenländer beim schottischen Leader

Donnerstag ist Schottland-Tag in der Europa League. Salzburg empfängt Celtic Glasgow (18.55 Uhr, live DAZN), und Rapid spielt bei den Glasgow Rangers (21 Uhr, live Puls4 und DAZN). Der schottische Klub der Stunde ist aber Heart of Midlothian. Der Verein aus Edinburgh, für den Thomas Flögel einst erfolgreich gespielt hatte, ist nach sieben Runden ungeschlagen, liegt mit 19 Punkten an der Spitze. Celtic ist mit 13 Punkten Fünfter, die Rangers sind mit elf Punkten Sechster.

Seit Sommer ist ein Österreicher bei den „Hearts“. Peter Haring, 25, ist im zentralen Mittelfeld gesetzt, hat schon fünf Tore (drei in der Meisterschaft, zwei im Ligacup) erzielt.

KURIER: Haben Sie Ihr fußballerisches Glück gefunden?

Peter Haring: Das hat mit Glück nichts zu tun, das habe ich mir in den letzten Jahren hart erarbeitet.

Sie spielen mit 25 Jahren erstmals in einer höchsten Liga und das bei einem Sensationsteam.

Ein bisschen Glück gehört schon dazu, dass es von Anfang an so läuft und dass ich in den ersten Spielen gleich drei Tore geschossen habe.

Sie sind ein Späterstarter, schon im Nachwuchs ging es nicht nur nach oben.

Mit 14 Jahren kam ich zum Nachwuchs von Rapid. Wegen Wachstumsproblemen hat man mir gesagt, dass es nicht für die U17 reicht. Da war ich natürlich traurig, habe dann

in der burgenländischen Landesliga gespielt. Da wurde Rapid wieder auf mich aufmerksam, und ich wurde zu den Amateuren geholt. Als dann Trainer Barisic zu den Profis aufgestiegen ist, durfte ich dort mittrainieren. Ich war auf keinem schlechten Weg. Dann hatte ich zur schlechtesten Zeit eine Operation und fast ein Jahr Pause.

Haben Sie noch Schmerzen?

Jetzt habe ich keine Probleme. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, die Operation noch früher zu machen. Ich hatte eine Fehlstellung, weshalb mir die Kniescheibe oft rausgesprungen ist.

Danach spielten sie in der zweiten Bundesliga.

Lustenau war danach ein wichtiger und richtiger Schritt mit zwei guten Jahren. Ried war dann sportlich nicht so toll. Weil der Aufstieg verpasst wurde, konnte ich aus meinem Vertrag aussteigen.