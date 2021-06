Fußball-Meister Salzburg hat den Transfer des argentinischen Mittelfeldspielers Nicolas Capaldo finalisiert. Der 22-Jährige stößt von den Boca Juniors aus Buenos Aires in die Mozartstadt. Für den Traditionsklub aus der argentinischen Hauptstadt kam Capaldo in 65 Spielen zum Einsatz, darunter auch in der Copa Libertadores.

Für den argentinischen U23-Teamspieler (acht Länderspiele) überwies Salzburg laut Medienberichten rund fünf Millionen Euro an Boca. Capaldo kam für die Boca Juniors sowohl im Mittelfeldzentrum, als auch rechts in der Abwehr zum Einsatz und soll den Bullen vor allem mit seiner Flexibilität helfen.

Für den 22-Jährigen ist die Aufgabe in Europa besonders spannend. "Es ist für mich ein großer Schritt in eine neue Fußballwelt, auf die ich mich aber schon sehr freue. Ich werde all meine Kraft investieren und alles dafür tun, um mit dem FC Red Bull Salzburg an die Erfolge der letzten Jahre anzuschließen.", sagte Capaldo.