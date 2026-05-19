Guardiola tritt ab, ein Ex-Mitarbeiter soll bei City übernehmen

Eine der beeindruckendsten Amtszeiten im modernen, oft sehr schnelllebigen Fußball geht wohl am Sonntag zu Ende. Pep Guardiola wird Manchester City verlassen. Der Katalane hat seinen Entschluss zum Abschied selbst gefasst, nach zehn Jahren soll ein Jahr vor dem Vertragsende Schluss sein.

Der 55-Jährige könnte sich noch mit einem letzten Titel verabschieden: Mit Siegen bei Bournemouth und am Sonntag gegen Aston Villa soll Tabellenführer Arsenal unter Druck gesetzt werden. 6 mal Meister, Sieg in der Champions League Fix ist, dass Guardiola nach dann 593 Spielen eine unglaubliche Titelsammlung hinterlässt. ManCity wurde mit ihm sechs Mal englischer Meister, gewann drei Mal den FA Cup (zuletzt am Samstag gegen Chelsea 1:0), fünf Mal den Ligapokal und 2023 die Champions League.

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Aktuell laufen auf der Insel die Nachfolgespekulationen. Da Guardiola seinen Entschluss offenbar intern zeitgerecht bekannt gegeben hat, sollen die Citizens schon sehr weit sein.

Ein früherer Mitarbeiter von Guardiola gilt als Favorit. Laut Transferexperte Fabrizio Romano gibt es bereits eine mündliche Zusage von Enzo Maresca. Der Italiener, der Guardiola auch auffallend ähnlich sieht, soll einen Dreijahresvertrag erhalten.

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Der 46-Jährige war bis in den Winter Trainer von Chelsea, hatte davor Leicester zurück in die Premier League geführt und gilt als Schüler von Guardiola. In Manchester trainiert der Italiener zuerst das Zweierteam von City und war 2022/’23 der Co-Trainer des Katalanen. Sieg bei der Klub-WM International gelang Maresca mit dem Sieg bei der Klub-WM in den USA mit Chelsea der größte Erfolg. Doch die dadurch kurze Vorbereitung hinterließ im harten Premier-League-Winter Folgen. Chelsea verlor die Nerven und warf Maresca im Jänner hinaus. Damals waren die Blues Fünfter, seither ging es steil bergab.

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Nach einer Katastrophensaison soll Xabi Alonso ab Sommer wieder an die Erfolge von Maresca anschließen.