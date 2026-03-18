Bye bye? Guardiola heizt nach CL-Aus Rücktrittsspekulationen an

Alle Jahre wieder Real Madrid : Manchester City ist im dritten Jahr in Folge in der Champions-League an den „Königlichen“ gescheitert. Nach dem Viertelfinale 2024 und der Zwischenrunde 2025 war es diesmal im Achtelfinale der Fall.

„5:1 gegen eine Mannschaft wie ManCity, das ist nicht einfach“, sagte ein „richtig glücklicher“ Real-Coach Alvaro Arbeloa nach dem 2:1-Auswärtssieg auf der Insel. Cityzens-Coach Josep Guardiola übte sich nach der Partie in Sarkasmus. „Jeder will mich feuern“, antwortete der Spanier auf die Frage nach seiner Zukunft beim englischen Topclub. „Eines Tages werde ich hierherkommen und sagen: "Bye Bye Leute."

Die Spekulationen, dass der 55-Jährige nach zehn erfolgreichen Jahren am Ende dieser Saison City verlassen könnte, gibt es schon länger. So richtig lässt sich Guardiola bei seiner Zukunftsplanung nicht in die Karten schauen. Schon öfter gab es Rücktrittsspekulationen. Sein aktueller Vertrag läuft am Ende der nächsten Saison aus. "Die Zukunft wird rosig sein. Nächste Saison kommen wir wieder zurück", sagte er.

In der K.o.-Runde sollte es dann aber nicht wieder gegen Real gehen, kam doch viermal in den jüngsten fünf Jahren im direkten Duell das Aus. Nur 2023 auf dem Weg zum späteren Titelgewinn setzten sich die “Citizens„ durch. Eine gute Saison kann es für sie trotz Out noch werden, haben sie doch national noch drei Titelchancen. Eine davon soll am Sonntag im Ligacup-Finale gegen Premier-League-Tabellenführer Arsenal genutzt werden