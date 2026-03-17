Aus für das Sensationsteam: Sporting stoppte die Wikinger von Bodö/Glimt

Gäbe es in dieser Champions League-Saison einen Sieger der Herzen, er würde wohl Bodö/Glimt heißen.

Der Klub aus der norwegischen Kleinstadt Bodö, der sich gegen den österreichischen Meister Sturm Graz für die Königsklasse qualifiziert hatte, sorgte mit Siegen gegen Manchester City, Atletico Madrid und Inter Mailand für Aufsehen.

Im Achtelfinale war für das Sensationsteam Endstation.