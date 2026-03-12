Champions League: "Unglaubliche" Nacht für Valverde, Alptraum für ManCity

Real Madrid dürfte auch heuer wieder zum Alptraum von Manchester City in der Champions-League werden. Nach dem klaren 3:0-Heimerfolg am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu spricht alles für den Rekordchampion. Das vor allem dank Federico Valverde, der in Abwesenheit des verletzten Kylian Mbappe mit seinem ersten Hattrick in der „Königsklasse“ brillierte. „Das war unglaublich. Jeder würde von einer Nacht wie dieser träumen“, sagte Valverde. Vor allem wenn man bedenkt, dass das Tore schießen nicht zur Hauptaufgabe des Mittelfeldspielers zählt.

In den 38 Saison-Pflichtspielen zuvor hatte es der 27-Jährige auf genau so viele Tore gebracht wie nun auf einmal. Seine CL-Karriere-Torbilanz verdoppelte er im 76. Spiel auf sechs Treffer. „Was das Tore schießen angeht, war es sicher das beste Spiel meiner Karriere. Ich hatte echt Spaß - es ist schon lange her, dass ich so viel Freude an einem Spiel hatte“, meinte der Matchwinner. Viel Lob für Valverde Valverde umdribbelte Goalie Gianluigi Donnarumma (20.), traf mit links ins Eck (27.) und legte den Ball in der Luft gekonnt an Marc Guehi vorbei, um mit dem zweiten Kontakt sehenswert abzuschließen (42.). „Das ist es, was der Trainer von mir verlangt hat. Dass ich nach vorne gehe, angreife und in gefährlichen Situationen ankomme“, erläuterte Valverde. Man habe mehr Spieler in dem Raum gehabt, wo man versuche, den Ball zu halten. „Das gab mir die Freiheit, mehr anzugreifen, und die Jungs haben mir einige brillante Pässe zugespielt“, ergänzte der Real-Akteur. Sein Coach, der auch ÖFB-Star David Alaba weiter wegen Wadenproblemen vorgeben musste, war begeistert. „Er ist der Juanito des 21. Jahrhunderts, hat alles, was man braucht, um ein großartiger Spieler von Real Madrid zu sein“, sagte Alvaro Arbeloa.

Sein Team, das in der spanischen Liga Zweiter hinter Barcelona ist, steht kurz davor, die „Citizens“ zum vierten Mal in den jüngsten fünf Jahren in der K.o.-Phase zu bezwingen. „Madrid hat einen Abend wie diesen verdient. Ich habe den Jungs aber gesagt, dass nächste Woche noch viel zu tun ist. Die Spiele in Manchester sind immer hart“, verlautete Arbeloa. ManCity hofft noch Die Engländer haben den Einzug ins Viertelfinale noch nicht abgeschrieben. „Jetzt ist in unserer Denkweise alles schwieriger, aber wir werden alles versuchen, um das Duell noch zu drehen“, versprach ManCity-Trainer Josep Guardiola. Da Donnarumma einen sehr schwach geschossenen Elfmeter von Vinicius Junior parierte, ist der Rückstand immerhin nicht noch höher. „Ich habe mich aber nicht machtlos gefühlt“, betonte der Spanier. Wichtig sei es, im Rückspiel im letzten Drittel aktiver zu sein und bessere Lösungen zu finden.