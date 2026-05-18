Lange Sperre für Rapidler Yusuf Demir nach dem Schuhwurf von Graz
In der kommenden Saison plant Rapid mit Yusuf Demir als Stammkraft. Nach einer vollen Vorbereitung in Hütteldorf soll der Spielmacher endlich sein Potenzial auch ausspielen können.
Aber nach aktuellem Stand ist der Linksfuß zum Saisonstart nur Zuschauer.
Der Grund ist selbst verschuldet.
Yusuf Demir hat in Graz seinen Schuh Richtung vierten Schiedsrichter Simsek geworfen, eine grobe Unsportlichkeit. Schiedsrichter Lechner blieb nichts anderes übrig, als bereits in Minute 21 Rot zu zeigen.
Nach langer Überzahl gelangen Sturm im Finish schließlich die entscheidenden Tore zum 2:0-Sieg.
Montagabend hat der Senat getagt und in einer bislang einzigartigen Causa geurteilt.
Yusuf Demir ist für drei Spiele gesperrt worden.
Der Grund: "Unsportliches Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen."
Damit fehlt Demir im Play-off und zum Auftakt der neuen Saison.
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