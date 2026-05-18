ÖFB-Kader: Rangnick setzt bei der WM auf bewährte Kräfte

Die Würfel sind gefallen: Ralf Rangnick hat am Montag den WM-Kader Österreichs bekanntgegeben. Nominiert wurden wie vom Teamchef angekündigt die 26 Mann , die zur Endrunde in die USA fliegen werden. Auf ein zwei Spieler mehr, die er bis 1. Juni noch aussortieren müsste, hat der Deutsche von Haus aus verzichtet.

Eines vorweg: Überraschungen gibt es nicht wirklich. Eine solche wäre wohl jeder Debütant gewesen. Indes setzt Rangnick auf bewährte Kräfte und nur auf Spieler, die schon zumindest einmal dabei waren. Das bedeutet ein WM-Ticket für Spanien-Legionär David Affengruber. Ebenso eines für Venezia-Kapitän Michael Svoboda und auch eines für WAC-Regisseur Alessandro Schöpf. Als dritten Torhüter hat der Teamchef Florian Wiegele nominiert.

Damit sind die vier offenen Fragen geklärt. Bereits vor der Pressekonferenz am Montag war klar, dass wohl 22 der 26 Plätze fest vergeben sind.