Payer-Nachfolge: Macho wird Tormanntrainer bei Rapid

Macho tritt damit auch in die Fußstapfen seines Vaters Erich, der jahrelang im Nachwuchs und kurzfristig auch bei den Profis als Tormanntrainer tätig war. "Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir Rapid am Herzen liegt. Daher bin ich wirklich glücklich, dass ich künftig meinen Teil dazu beitragen darf, dass wir so erfolgreich wie möglich sein können", wird Macho in einer Presseaussendung zitiert.

Wunschlösung Macho

Neo-Sportdirektor Barisic spricht von einer "absoluten Wunschlösung": "Da wir schon seit einiger Zeit wussten, dass Helge Payer eine Veränderung anstrebt, können wir so rasch unsere absolute Wunschlösung realisieren. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jürgen Macho nicht nur einen echten Rapidler, sondern vor allem einen hervorragenden Fachmann in seinem Bereich bei uns an Bord begrüßen können." Macho erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2021.