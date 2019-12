Paul Gascoigne hatte schon wieder Probleme mit der Polizei

Paul Gascoigne schreibt wieder einmal negative Schlagzeilen. Diesmal wurde der englische Fußball-Altstar von der Polizei festgehalten, nachdem er in einem Geschäft in London eine Flasche Wein mitgenommen hatte, diese aber nicht bezahlte. Nach dem Einschreiten der Exekutive ging "Gazza" in den Shop zurück und beglich seine Schulden.

Der 52-Jährige ist so etwas wie das mahnende Beispiel, wie es mit einem Fußballer nach einer glänzenden Karriere bergab gehen kann. Paul Gascoigne war einmal der beliebteste Kicker auf der Insel und genoss auf Grund seiner Einlagen auf und abseits des Rasens regelrecht Kultstatus.