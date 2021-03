Paukenschlag: Felix Magath tritt bei der Admira ab

Unter seinem ehemaligen Assistenten Soldo wurde vergangene Saison mit viel Bauchweh und erst im letzten Spiel mit einem 0:0 bei WSG Tirol der Klassenerhalt erreicht. Der Mannschaftsumbau im Sommer klappte überhaupt nicht, auch ein weiterer in der Winterpause brachte noch nicht den erwünschten Erfolg. Die Admira geht als Schlusslicht in die Qualifikationsgruppe.

Magath wird sich nun also nur mehr auf seine Tätigkeiten in Deutschland fokussieren, wo er auch als persönlicher Berater von Flyeralarm-Boss Thorsten Fischer im Einsatz ist.