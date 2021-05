Paris-Stars ärgern sich nach dem Halbfinal-Out über fluchenden Referee

Von Kuipers, der in der 69. Minute PSG-Profi Angel di Maria wegen einer Unsportlichkeit ausgeschlossen hatte, gab es auf die Vorwürfe zunächst keine Reaktion. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wollte sie auf Anfrage nicht kommentieren.

Keine Ausreden

Pochettino ließ aber weder die verbalen Entgleisungen des Unparteiischen noch das Fehlen des verletzt auf der Bank sitzenden Superstars Kylian Mbappe als Ausrede für das Ausscheiden gelten. "Das darf keine Entschuldigung sein", bekräftigte der 49-Jährige, der stattdessen fehlendes "Spielglück" beklagte. Seine Mannschaft hätte in beiden Partien genug Chancen gehabt, diese jedoch nicht entsprechend verwertet.

PSG will nun wenigstens auf nationaler Ebene noch das Maximum herausholen: Im Cup-Semifinale gastieren die Pariser am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Montpellier. Und in der Meisterschaft liegen sie drei Runden vor Schluss einen Zähler hinter Tabellenführer Lille, der bereits am Freitag (21.00 Uhr) mit einem Sieg beim Tabellenfünften Lens vorlegen kann.