Paris und Bayern: Europäische Top-Klubs an ÖFB-Star interessiert

Kevin Danso könnte der nächste Österreicher bei einem internationalen Top-Klub werden. Der 25-jährige Teamverteidiger steht laut Berichten auf den Wunschlisten von Paris Saint-Germain und Bayern München.

Bei seinem derzeitigen Klub RC Lens hat der Stammspieler einen Vertrag bis 2027 und würde wohl eine Ablöse von mehr als 20 Millionen Euro lukrieren. Danso ist in der laufenden Saison immer zum Einsatz gekommen, wenn er fit und nicht gesperrt war. In der Champions League absolvierte er alle Partien, sein Team qualifizierte sich für die Europa League. Dabei wurde das Duell mit Sevilla um Platz drei in der Gruppe gewonnen.

Bereits im Sommer gab es Transfergerüchte um den gebürtigen Steirer. Nach der Vertragsverlängerung bis 2927 in Lens wollte Danso bis zum kommenden Sommer fix bleiben. Doch sollten die beiden Klubs Druck machen, kann es auch in der Wintertransferzeit noch sehr schnell gehen.