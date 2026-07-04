Paraguay gegen Frankreich live: So steht es im WM-Achtelfinale

Wie sehr beflügelt der Sensationssieg gegen Deutschland ? Paraguay will die nächste Top-Mannschaft aus dem Turnier werfen. Nur noch ein Sieg fehlt der Albirroja, um ihr bestes WM-Ergebnis einzustellen: 2010 erreichten die Südamerikaner das Viertelfinale. Gegen Frankreichs Offensiv-Wucht (23 Uhr/live ServusTV) dürfte es vor allem auf Orlando Gill ankommen. Der Torhüter war im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team zum Helden avanciert.

Auch in ihrem fünften WM-Spiel ist Frankreich klarer Favorit. Die Star-Offensive um Weltfußballer Dembélé erzielte in bislang jedem Spiel mindestens drei Treffer und dürfte auch von Paraguays starker Defensive kaum zu stoppen sein. Olise könnte mit einer weiteren Torvorlage mit Pelé gleichziehen, der 1970 sechs Treffer vorbereitete. Mbappé jagt weiter den Torrekord von Messi.

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