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Fußball-WM 2026

Paraguay gegen Frankreich live: So steht es im WM-Achtelfinale

Nach dem Sensationserfolg gegen Deutschland wartet auf Paraguay schon die nächste Top-Nation. Frankreich (23 Uhr/live ServusTV) kommt mit einer geballten Offensiv-Wucht.
04.07.2026, 22:00

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Wie sehr beflügelt der Sensationssieg gegen Deutschland? Paraguay will die nächste Top-Mannschaft aus dem Turnier werfen. Nur noch ein Sieg fehlt der Albirroja, um ihr bestes WM-Ergebnis einzustellen: 2010 erreichten die Südamerikaner das Viertelfinale. Gegen Frankreichs Offensiv-Wucht (23 Uhr/live ServusTV) dürfte es vor allem auf Orlando Gill ankommen. Der Torhüter war im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team zum Helden avanciert.

Der mit dem Ball tanzt: Frankreichs Künstler Michael Olise

Auch in ihrem fünften WM-Spiel ist Frankreich klarer Favorit. Die Star-Offensive um Weltfußballer Dembélé erzielte in bislang jedem Spiel mindestens drei Treffer und dürfte auch von Paraguays starker Defensive kaum zu stoppen sein. Olise könnte mit einer weiteren Torvorlage mit Pelé gleichziehen, der 1970 sechs Treffer vorbereitete. Mbappé jagt weiter den Torrekord von Messi.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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