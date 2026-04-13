Fußball

Wie Herzog wird auch Peter Stöger ORF-Experte bei der WM

Peter Stöger wird wie auch Herbert Prohaska während der WM aus dem Studio in Wien als ORF-Experte fungieren.
13.04.2026, 12:18

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Peter Stöger

Neben Andreas Herzog wird auch Peter Stöger für den ORF während der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada als Experte fungieren. Der seit Samstag 60-Jährige wird dabei nicht wie Herzog direkt in den Austragungsstätten tätig sein, sondern wie Chefanalytiker Herbert Prohaska im WM-Studio in Wien.

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"Es ist eine echt coole Sache, Teil dieser Veranstaltung zu sein. Das letzte Mal, als Österreich bei einer WM war, da war ich noch als Spieler dabei", sagte Stöger.

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Agenturen, AHei  | 

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