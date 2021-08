Kalajdzic muss operiert werden: Monatelange Pause für ÖFB-Stürmer

Stuttgart will sich bis Transferschluss am 31. August noch nach einem möglichen Ersatzmann umschauen. "Die Verletzung von Sasa trifft uns hart, weil er eine zentrale Rolle in unserem Spiel einnimmt und auch wegen seiner positiven Art ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft ist", erklärte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in einer Klub-Mitteilung. "Leider ist die Operation und die damit verbundene lange Ausfallzeit unvermeidlich, so dass wir nun lange auf Sasa verzichten müssen."