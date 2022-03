Oö. Landesrechnungshof kritisiert teure LASK-Arena-Förderung

"Sorgloser Umgang mit Geld"

Für die SPÖ offenbare der LRH-Bericht den "sorglosen Umgang mit Geld im Sportressort von ÖVP-Landesrat Achleitner". Die vielen Breitensport-Vereine dürften nicht "die Draufzahler" sein. Während unzählige Sportvereine in den Gemeinden kaum wissen würden, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen, gebe es für Großprojekte sogar zu viel Förderungen. "Das muss sofort korrigiert werden", meinte Parteichef und Klubvorsitzender Michael Lindner. "Auch dass die Budgetvormerkungen für 2022 bis 24 um drei Millionen höher sind als das verfügbare Budget im Zeitraum und der Landtag das vom Landesrechnungshof erfahren muss, zeugt auch von einer machtpolitischen Abgehobenheit des Landesrats".

Die NEOS verlangen, dass "die Förderpolitik als Hinterzimmer- und Freunderlpolitik der ÖVP aufhören" müsse. "Ich erwarte, dass die Landesregierung transparente Regeln vorlegt und einhält, wenn sie entscheidet, wie Steuermillionen ausgegeben werden", sagte NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer.

Das sehen auch die Grünen so. Derzeit sei man in Oberösterreich "im Fördernebel fast ohne Licht unterwegs. In diesem Sinn teilen wir die Kritik des Landesrechnungshofes, der in seinem Bericht glasklare Verbesserungen einfordert". Vor allem benötige es einen "strategischen Sportstättenplan und eine extra Bewertung von Sonderprojekten, die ganz besonders ins Geld gehen", meinte Landtagsabgeordneter Reinhard Ammer.