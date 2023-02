Ohne Arnautovic, aber mit Posch: Bologna schlägt Inter Mailand

Ohne den verletzten Stürmerstar Marko Arnautovic, aber mit dessen ÖFB-Kollegen Stefan Posch hat Bologna am Sonntag in der italienischen Serie A einen Großen zu Fall gebracht. Die "Rossoblu" besiegten Vizemeister Inter Mailand zu Hause mit 1:0 (0:0). Den einzigen Treffer erzielte Riccardo Orsolini (76.). Posch spielte auf der rechten Abwehrseite durch. Bologna liegt durch den vierten Sieg in den vergangenen fünf Ligaspielen vorerst auf Rang sieben.