Offiziell: Barisic bis Sommer 2022 Rapid-Sportdirektor

Zoran Barisic wird mit sofortiger Wirkung Rapid-Sportdirektor und damit Nachfolger des scheidenden Schweizers Fredy Bickel. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, erhält der Wiener, der am 22. Mai seinen 49. Geburtstag feiert, einen Vertrag bis Sommer 2022.

Barisic, ein grün-weißes Urgestein, kehrt nach Episoden in der Türkei und Slowenien an die alte Wirkungsstätte zurück. Ab September 2006 war der ehemalige Profi fast ein Jahrzehnt in verschiedenen Trainerpositionen beim SK Rapid tätig. Im April 2013 stieg er zum Cheftrainer der Kampfmannschaft auf, im Juni trennten sich die Wege von "Zoki" und Rapid. Danach arbeitete dieser kurz in der höchsten türkischen Spielklasse bei Karabükspor und zuletzt als Trainer beim NK Olimpija Ljubljana. Nun stellt sich der Ex-Coach einer neuen Herausforderung und wird seine neue Tätigkeit als Geschäftsführer Sport bereits am kommenden Montag offiziell starten.