Österreichs WM-Quartier im Fokus

Cartagena. Ausgerechnet Cartagena sollte also die sportliche Heimat für Österreichs Team im Rahmen der Unter-20-WM in Kolumbien sein. Die Auslosung am 27. April hat es so ergeben. Cartagena de Indias, wie die 950.000-Einwohner-Stadt an der Karibikküste mit vollem Namen heißt.



Cartagena, so sagt man, ist anders alle anderen Städte Kolumbiens. Schon im 17. Jahrhundert entwickelte sich die Hafenstadt aufgrund ihrer günstigen Lage zu einem gewaltigen Handelszentrum. Gold aus Peru, Silber aus Bolivien und andere Reichtümer aus dem gigantischen Kolonialreich trafen in Cartagena ein.



Nicht nur Piraten galten als stete Besucher vor der Küste. Vor allem der 13. März 1740 ging als denkwürdiger Tag in die Geschichte ein: Mit einer Streitmacht von 186 Schiffen und über 18.000 Mann wollte der englische Admiral Vernon Cartagena einnehmen. Vergebens. Zu stark waren die Stadtmauern und die Festung San Felipe, die Spaniens König Philipp II. eigens von afrikanischen Sklaven hatte errichten lassen. Mit einer Armee, die viel kleiner war als jene der Angreifer, gelang die Verteidigung. Seit 1811 ist Cartagena auch von Mutterland Spanien endgültig unabhängig.