Österreichs U19-Frauenteam will bei der EM unter die letzten Vier

Am Neusiedlersee gab es am Wochenende den letzten intensiven Lehrgang vor dem Ernstfall. Danach durften Österreichs beste Nachwuchsspielerinnen fünf Tage ausspannen. Am Samstag stiegen Österreichs Fußballerinnen-Hoffnungen in den Flieger nach Brüssel. In Belgien stellen sie ab Dienstag ihre Europareife bei der U-19-EM unter Beweis. Im Flieger saß auch der ehemalige ÖFB-Präsident Johann Gartner als Delegationsleiter. Und am Dienstag verzichtet ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer auf das Testspiel des A-Teams gegen Island und fliegt zum EM-Auftakt der U 19 gegen Deutschland nach Belgien.

2016 waren die U-19-Frauen das einzige Mal bei einer EM-Endrunde dabei und holten unter Irene Fuhrmann mit Katharina Naschwenweng, Barbara Dunst und Marina Georgieva keinen Punkt.