Österreichs Legionäre gefordert

Schon langsam greift beim FC Basel die Arbeit des neuen Trainers Murat Yakin. Zuletzt gab es in der Liga wichtige Siege gegen den FC Zürich und YB Bern. Aleksandar Dragovic hielt dabei stets die Abwehr der Schweizer solide zusammen. "Wir wollen jetzt unseren Lauf fortsetzen", sagt der 21-jährige Wiener.



Dabei sieht es in der Europa League nicht gut aus. Mit nur zwei Punkten aus drei Spielen liegt Basel in Gruppe G nur auf Platz drei hinter Genk und Szekesfehervar. Ein Sieg heute gegen die Ungarn, auf die man vier Punkte Rückstand hat, ist fast schon Pflicht. "Wir werden versuchen, was noch möglich ist", verspricht Dragovic. Vor zwei Wochen setzte es in Ungarn eine unglückliche 1:2-Niederlage.



Auch noch nicht auf Kurs Richtung K.-o.-Phase ist der VfB Stuttgart. Die Schwaben liegen in Gruppe E auf Platz vier. Beim FC Kopenhagen sollte daher am Donnerstag ein Sieg gelingen. Nach dem achtbaren 0:0 bei Meister Dortmund stimmt das Selbstvertrauen. "Wir wollen den Schwung aus der Meisterschaft mitnehmen", sagt der Niederösterreicher Raphael Holzhauser, der zuletzt stets in Stuttgarts Startformation stand. Der Ausgangslage ist sich der 19-Jährige bewusst: "Das ist schon ein kleines Endspiel für uns." So wie Raphael Holzhauser dürfte auch Martin Harnik gesetzt sein.



Martin Stranzl ist in Gruppe C mit Mönchengladbach in Marseille zu Gast, Marcel Ritzmaier mit Eindhoven bei AIK Stockholm (Gruppe F).