EM-Jubel nach "Corona-Dreck": "Geschichte ist noch nicht vorbei"

"Ich kann es noch nicht ganz realisieren. Was dazukommt ist, dass mir der Schädel richtig wehtut", sagte Baumgartner im ORF-Interview nach Spielende. Er habe nach seinem Tor "im Laufe der Minuten immer mehr Druck auf den Kopf bekommen. Aber an so einem Tag nehme ich das gerne in Kauf." Der Offensivmann von 1899 Hoffenheim richtete auch eine Botschaft an seine Landsleute: "Wir haben alle eine ganz schwere Zeit hinter uns gehabt mit dem ganzen Corona-Dreck. Genießt den Tag alle gemeinsam."

Kopfschmerzen und Tor

Österreichs Goldjunge war bereits in der 14. Minute von Mykola Schaparenko hart attackiert worden, hielt sich das Schienbein. Vier Minuten später krachte der Niederösterreicher mit dem Kopf von Illja Sabarnyj zusammen. Baumgartner griff sich immer wieder an den Kopf, marschierte aber zum Corner nach vor - und schlug dort nach einer Hereingabe von David Alaba neuerlich im Duell mit Sabarnyj sehenswert mit der Fußsohle zu. Es war sein viertes Tor im zwölften Länderspiel.