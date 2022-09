Österreich und Co.: Wer schafft es ins Finalturnier der Nations League?

Noch ist in den anderen Gruppen alles offen

Auch in den anderen drei Gruppen ist bislang noch alles offen. In Gruppe 2 liegt Spanien nach zwei Siegen und zwei Unentschieden an der Spitze der Tabelle. Direkt dahinter liegt mit sieben Punkten der Nachbar aus Portugal. Den Gruppensieg werden sich die beiden Ex-Europameister wohl am letzten Spieltag im direkten Duell untereinander ausmachen.

Für Spanien wäre der Gruppensieg gleichbedeutend mit der zweiten Teilnahme an der Endrunde der Nations League. Cristiano Ronaldo und Portugal konnten bei der ersten Ausgabe der Nations League im Jahr 2018/2019 am Ende sogar den Pokal in die Luft stemmen.