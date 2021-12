Österreich startet Nations League in Kroatien

Österreich Fußball-Nationalteam der Männer bestreitet sein erstes Spiel in der UEFA Nations League am 3. Juni auswärts gegen Kroatien. Die letzte Partie findet am 25. September daheim statt, Gegner ist auch da Kroatien. Die Mannschaft von Teamchef Franco Foda hat am Donnerstag weiters Frankreich und Dänemark zugelost bekommen. Spielorte und Details zum Ticketvorverkauf werden zeitnah bekanntgegeben, teilte der ÖFB am Freitag mit. Alle Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.