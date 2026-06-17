Österreich vs. Jordanien live: Ticker und Aufstellung zum WM-Spiel

Erstmals seit 1998 konnte sich Österreich wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren. Bei der Fußball-WM 2026 trifft man zum Auftakt in Santa Clara auf den vermeintlich leichtesten Gruppengegner Jordanien.

Anpfiff ist um 6 Uhr (live ORF). Mittlerweile ist auch die Aufstellung der Österreicher bekannt. Ralf Rangnick schickt ein Team mit bewährten Kräften auf den Platz, mit einer Ausnahme: Marko Arnautovic bliebt vorerst auf der Bank.

Österreich (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Laimer, Sabitzer; Kalajdzic.