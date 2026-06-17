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Fußball-WM 2026

Österreich vs. Jordanien live: Ticker und Aufstellung zum WM-Spiel

In der Gruppe J der Fußball-WM 2026 treffen um 6 Uhr Österreich und Jordanien aufeinander. Verfolgen Sie das Spiel im KURIER-Liveticker.
17.06.2026, 04:54

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Kalajdzic beginnt

Erstmals seit 1998 konnte sich Österreich wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren. Bei der Fußball-WM 2026 trifft man zum Auftakt in Santa Clara auf den vermeintlich leichtesten Gruppengegner Jordanien

Anpfiff ist um 6 Uhr (live ORF). Mittlerweile ist auch die Aufstellung der Österreicher bekannt. Ralf Rangnick schickt ein Team mit bewährten Kräften auf den Platz, mit einer Ausnahme: Marko Arnautovic bliebt vorerst auf der Bank.

Österreich (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Laimer, Sabitzer; Kalajdzic.

Österreich gegen Jordanien: Der Fahrplan für die WM-Frühschicht

Verfolgen Sie hier das Spiel im Liveticker:

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Liveticker: Österreich gegen Jordanien

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kurier.at, pres  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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