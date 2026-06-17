Österreich gegen Jordanien: Der Live-Ticker zum Nachlesen
Österreich gewinnt den Auftakt in die Fußball-WM 2026 mit 3:1 gegen Jordanien. Romano Schmid brachte das ÖFB-Team in der 20. Minute in Führung. Kurz nach Seitenwechsel glichen die Jordanier aus.
Den erneuten Führungstreffer erzielte nach einem Eckball dann abermals Jordanien, allerdings ins eigene Tor (77.). In der Nachspielzeit (90+12.) traf Marko Arnautovic per Elfmeter zum Endstand.
Lesen Sie hier den ausführlichen Matchbericht zum Spiel:
Am Montag (19 Uhr) trifft Österreich im zweiten Gruppenspiel auf Argentinien.
Der Liveticker zum Nachlesen:
Liveticker: Österreich gegen Jordanien
-
Aufstehen hat sich gelohnt
Damit verabschieden wir uns an dieser Stelle. Die Nerven wurden strapaziert, aber am Ende hat sich das Aufstehen gelohnt. Danke fürs Mitlesen und bis Montag. Dann trifft Österreich um 19 Uhr auf den amtierenden Weltmeister Argentinien.
-
Rangnick: "Schwieriges Spiel"
Teamchef Ralf Rangnick sah ein "extrem schwieriges Spiel". Er sprach der Mannschaft ein Kompliment aus, das Gegentor und den nicht gegebenen Treffer so wegzustecken.
Laut Rangnick hat Jordanien sogar ein Stück stärker gespielt, als erwartet wurde.
-
Laimer über die Erleichterung
Konrad Laimer spricht im ORF-Interview: "Wir haben gewusst, es wird ein schweres Spiel. Wir hatten gute Phasen, wir hatten nicht so gute Phasen. Am Ende hat sich wieder unsere Mentalität gezeigt."
-
Der Moment der Erleichterung
Marko Arnautovic versenkt den Elfmeter im linken Eck - 3:1.
-
Schluss. Aus. Vorbei.
Österreich besiegt Jordanien mit 3:1.
-
TOOOOOOOORRRRR!!!
Marko Arnautovic trifft vom Punkt!!
-
Elfmeter für Österreich!
Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Die Riesen-Chance auf die Entscheidung.
-
VAR-Check
Der VAR checkt ein Handspiel im Strafraum der Jordanier, der Schiedsrichter geht zum Monitor.
-
Nächste Österreich-Chance
Ein Schuss von Arnautovic wird zum Eckball abgefälscht, eine Minute noch..
-
Zwei Minuten noch
Österreich hält den Ball aktuell weit vom eigenen Tor weg.
-
Nicht zum Sitzen
Auch Alaba hält nichts mehr auf der Bank. Der Kapitän steht an der Seitenlinie und dirigiert seine Mitspieler.
-
Fünf Minuten noch
Die letzten fünf Minuten brechen an. Jordanien erhöht den Druck.
-
Eckball
Eckball Österreich. Durchatmen. Dieser bringt allerdings nichts ein.
-
Riesenchance auf die Entscheidung
Arnautovic scheitert im 1 gegen 1 mit dem jordanischen Tormann. Das wäre die Entscheidung gewesen.
-
Zehn Minuten Nachspielzeit
Zehn Minuten heißt es noch zittern.
-
Posch angeschlagen
Posch bleibt nach einem Zusammenprall am Boden liegen und wird am Kopf behandelt.
-
Fünf Minuten noch
5 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Das Zittern fängt schön langsam an, zumindest bei mir.
-
Letzter Wechsel bei Österreich
Torschütze Romano Schmid verlässt das Spielfeld, für ihn kommt Patrick Wimmer in die Partie.
-
Wechsel bei Jordanien
Jordanien bringt zwei frische Kräfte, um hier erneut den Ausgleich zu erzielen.
-
Der Treffer wirkt
Österreich ist jetzt wieder besser im Spiel. Der Führungstreffer hat sichtlich für Aufwind gesorgt beim ÖFB-Team.
-
DAS TOR ZÄHLT!
Ein Eckball von Sabitzer wird von einem Jordanier ins eigene Tor bugsiert. YESSS!!
-
TOOOOORRRR!!!!
Österreich trifft, aber wir warten mal ob der VAR wieder was zum Beanstanden hat.
-
15 Minuten noch
15 Minuten geht es in der regulären Spielzeit noch. Aufgrund des VAR-Checks und der Hydration Break werden allerdings noch einige Minuten obendrauf kommen. Weiter geht's!
-
Trinkpause
Zeit zum Durchatmen. Hydration Break oder Kommerz-Pause, wie man will.
-
Kein Tor
Der VAR nimmt das Tor wegen eines Handspiels von Posch zurück. Schade!
-
VAR-Check
Der VAR checkt das Tor, mögliches Handspiel... Schiedsrichter Beida schaut es sich am Monitor an.
-
TOOOOOOOOORRRR!!!
Arnautovic bringt Österreich wieder in Führung. YESS!
-
Topchance für Österreich
Jordaniens Torhüter lässt den Ball aus, der fällt vor die Füße von Chukwuemeka, doch der trifft nur den Verteidiger auf der Linie.
-
60 Minuten gespielt
60 Minuten sind gespielt, eine halbe Stunde bleibt den Österreichern somit noch, hier ein Tor zu erzielen.
-
Erster Abschluss für Österreich
Posch mit dem ersten Abschluss der Österreicher in Hälfte zwei. Der geht allerdings weit drüber.
-
Prognose
Wir merken vor: Kollege Florian Plavec kündigt ein Danso-Tor nach einem Eckball an. Wir hoffen darauf!
-
Dringend benötigte Wechsel
Die Österreicher wirken müde und erledigt, Jordanien aktuell viel frischer. Es braucht Wechsel bei den Österreichern. Das passiert jetzt auch. Wanner, Chukwuemeka und Danso kommen für Mwene, Alaba und Xaver Schlager in die Partie.
-
Momentum Jordanien
Österreich ist auf der Suche nach Spielkontrolle, aber Jordanien macht das gut. Aus einer kompakten Defensive kommen immer wieder gefährliche Konter.
-
Der Ausgleich
Österreich war seit dem Tor zu nachlässig, das hat sich nun gerächt. Ali Olwan schlenzt nach einem Angriff über die linke Seite den Ball vom Sechzehner ins Netz.
-
Ausgleich Jordanien
Jordanien gleicht nach 49 Minuten aus...
-
Schlager solide
Jordanien kommt gleich einmal über die rechte Seite, doch Schlager fängt die Flanke locker runter.
-
Weiter geht's
Schiedsrichter Beida pfeift die zweite Hälfte an. Auf geht's!
-
Wechsel bei Österreich
Österreich wechselt zur Halbzeit: Rekordspieler und Rekordtorschütze Marko Arnautovic kommt für Kalajdzic ins Spiel.
-
Schmid: Gleichauf mit Vastic
Zudem ist Schmid nach Ivica Vastic erst der zweite Österreicher, der bei einer EM und WM getroffen hat. Da können wir gleich noch einmal einen Blick auf den Jubel werfen, wo Schmid übrigens direkt zum verletzten Baumgartner gelaufen ist.
-
Historisches Tor
Zurück zum Österreich-Spiel: Das Tor von Schmid fiel 10.220 Tage nach dem letzten Tor der Österreicher bei einer WM. Am 23. Juni 1998 traf der jetzige ORF-Experte Andreas Herzog zum 1:2-Anschlusstreffer gegen Italien.
-
Gruppe J
Übrigens: Der nächste Österreich-Gegner Argentinien hat gegen Algerien mit 3:0 gewonnen. Alle Tore erzielte ein gewisser Lionel Messi.
-
Von Santa Clara nach Wien
Auch im regnerischen Wien feiern die österreichischen Fans das Tor von Romano Schmid. JUBEL!
-
Halbzeit
Österreich geht mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Tor hat das österreichische Spiel etwas an Offensiv-Power verloren, defensiv steht man allerdings bis auf eine Doppelchance von Jordanien gut.
-
Nachspielzeit
Die vier Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit haben schon begonnen.
-
Halbchance Jordanien
Der "jordanische Messi", Tamari, dribbelt sich auf der rechten Seite durch, sein Abschluss ist einerseits zu schwach und andererseits geht er am Tor vorbei. Hoffentlich rächt sich die Passivität der Österreicher nicht.
-
Jordanien bemüht
Jordanien ist sichtlich bemüht, hier noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. Die österreichische Defensive steht allerdings aktuell gut.
-
Wenig los
Der Ball läuft aktuell zwischen den Strafräumen. Viel passiert zurzeit nicht. Auch eine Freistoßflanke von Alaba bringt nichts ein. Fünf Minuten dauert die reguläre Spielzeit in Halbzeit eins noch.
-
Jordanien wird besser
Jordanien ist nun besser im Spiel und poliert die Ballbesitz-Statistik etwas auf.
-
Doppelchance Jordanien
Jordanien kommt zu einer guten Doppelchance. Zuerst hält Schlager die Führung fest, der Abpraller nach vorne wird geblockt von Lienhart.
-
Österreich-Angriff
Posch legt sich den Ball leider zu weit nach vorne ansonsten wäre er 1 gegen 1 auf den Tormann zugelaufen. Schade drum.
Kommentare