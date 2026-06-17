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Fußball-WM 2026

Österreich gegen Jordanien: Der Live-Ticker zum Nachlesen

Das ÖFB-Team feiert einen erfolgreichen Auftakt in die Fußball-WM 2026. Auftaktgegner Jordanien wird mit 3:1 besiegt. Am Montag trifft man auf Argentinien.
Patrick Resch
17.06.2026, 08:08

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FOI-SOC-SPO-WCS-AUSTRIA-V-JORDAN:-GROUP-J-FIFA-WORLD-CUP-2026

Österreich gewinnt den Auftakt in die Fußball-WM 2026 mit 3:1 gegen Jordanien. Romano Schmid brachte das ÖFB-Team in der 20. Minute in Führung. Kurz nach Seitenwechsel glichen die Jordanier aus. 

Den erneuten Führungstreffer erzielte nach einem Eckball dann abermals Jordanien, allerdings ins eigene Tor (77.). In der Nachspielzeit (90+12.) traf Marko Arnautovic per Elfmeter zum Endstand.

Lesen Sie hier den ausführlichen Matchbericht zum Spiel:

Auftaktsieg gegen Jordanien: Bauchweh, Erleichterung, Jubel

Am Montag (19 Uhr) trifft Österreich im zweiten Gruppenspiel auf Argentinien.

Der Liveticker zum Nachlesen:

LIVE

Liveticker: Österreich gegen Jordanien

  • |Patrick Resch

    Aufstehen hat sich gelohnt

    Damit verabschieden wir uns an dieser Stelle. Die Nerven wurden strapaziert, aber am Ende hat sich das Aufstehen gelohnt. Danke fürs Mitlesen und bis Montag. Dann trifft Österreich um 19 Uhr auf den amtierenden Weltmeister Argentinien.

  • |Patrick Resch

    Rangnick: "Schwieriges Spiel"

    Teamchef Ralf Rangnick sah ein "extrem schwieriges Spiel". Er sprach der Mannschaft ein Kompliment aus, das Gegentor und den nicht gegebenen Treffer so wegzustecken.
    Laut Rangnick hat Jordanien sogar ein Stück stärker gespielt, als erwartet wurde.

  • |Patrick Resch

    Laimer über die Erleichterung

    Konrad Laimer spricht im ORF-Interview: "Wir haben gewusst, es wird ein schweres Spiel. Wir hatten gute Phasen, wir hatten nicht so gute Phasen. Am Ende hat sich wieder unsere Mentalität gezeigt."

  • |Patrick Resch

    Der Moment der Erleichterung

    Marko Arnautovic versenkt den Elfmeter im linken Eck - 3:1.

    FOI-SOC-SPO-WCS-AUSTRIA-V-JORDAN:-GROUP-J-FIFA-WORLD-CUP-2026
  • |Patrick Resch

    Schluss. Aus. Vorbei.

    Österreich besiegt Jordanien mit 3:1.

  • |Patrick Resch

    TOOOOOOOORRRRR!!!

    Marko Arnautovic trifft vom Punkt!! 

  • |Patrick Resch

    Elfmeter für Österreich!

    Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Die Riesen-Chance auf die Entscheidung.

  • |Patrick Resch

    VAR-Check

    Der VAR checkt ein Handspiel im Strafraum der Jordanier, der Schiedsrichter geht zum Monitor.

  • |Patrick Resch

    Nächste Österreich-Chance

    Ein Schuss von Arnautovic wird zum Eckball abgefälscht, eine Minute noch..

  • |Patrick Resch

    Zwei Minuten noch

    Österreich hält den Ball aktuell weit vom eigenen Tor weg.

  • |Patrick Resch

    Nicht zum Sitzen

    Auch Alaba hält nichts mehr auf der Bank. Der Kapitän steht an der Seitenlinie und dirigiert seine Mitspieler.

  • |Patrick Resch

    Fünf Minuten noch

    Die letzten fünf Minuten brechen an. Jordanien erhöht den Druck.

  • |Patrick Resch

    Eckball

    Eckball Österreich. Durchatmen. Dieser bringt allerdings nichts ein.

  • |Patrick Resch

    Riesenchance auf die Entscheidung

    Arnautovic scheitert im 1 gegen 1 mit dem jordanischen Tormann. Das wäre die Entscheidung gewesen.

  • |Patrick Resch

    Zehn Minuten Nachspielzeit

    Zehn Minuten heißt es noch zittern.

  • |Patrick Resch

    Posch angeschlagen

    Posch bleibt nach einem Zusammenprall am Boden liegen und wird am Kopf behandelt.

  • |Patrick Resch

    Fünf Minuten noch

    5 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Das Zittern fängt schön langsam an, zumindest bei mir.

  • |Patrick Resch

    Letzter Wechsel bei Österreich

    Torschütze Romano Schmid verlässt das Spielfeld, für ihn kommt Patrick Wimmer in die Partie.

  • |Patrick Resch

    Wechsel bei Jordanien

    Jordanien bringt zwei frische Kräfte, um hier erneut den Ausgleich zu erzielen.

  • |Patrick Resch

    Der Treffer wirkt

    Österreich ist jetzt wieder besser im Spiel. Der Führungstreffer hat sichtlich für Aufwind gesorgt beim ÖFB-Team.

  • |Patrick Resch

    DAS TOR ZÄHLT!

    Ein Eckball von Sabitzer wird von einem Jordanier ins eigene Tor bugsiert. YESSS!!

  • |Patrick Resch

    TOOOOORRRR!!!!

    Österreich trifft, aber wir warten mal ob der VAR wieder was zum Beanstanden hat.

  • |Patrick Resch

    15 Minuten noch

    15 Minuten geht es in der regulären Spielzeit noch. Aufgrund des VAR-Checks und der Hydration Break werden allerdings noch einige Minuten obendrauf kommen. Weiter geht's!

  • |Patrick Resch

    Trinkpause

    Zeit zum Durchatmen. Hydration Break oder Kommerz-Pause, wie man will.

  • |Patrick Resch

    Kein Tor

    Der VAR nimmt das Tor wegen eines Handspiels von Posch zurück. Schade!

  • |Patrick Resch

    VAR-Check

    Der VAR checkt das Tor, mögliches Handspiel... Schiedsrichter Beida schaut es sich am Monitor an.

  • |Patrick Resch

    TOOOOOOOOORRRR!!!

    Arnautovic bringt Österreich wieder in Führung. YESS!

  • |Patrick Resch

    Topchance für Österreich

    Jordaniens Torhüter lässt den Ball aus, der fällt vor die Füße von Chukwuemeka, doch der trifft nur den Verteidiger auf der Linie.

  • |Patrick Resch

    60 Minuten gespielt

    60 Minuten sind gespielt, eine halbe Stunde bleibt den Österreichern somit noch, hier ein Tor zu erzielen.

  • |Patrick Resch

    Erster Abschluss für Österreich

    Posch mit dem ersten Abschluss der Österreicher in Hälfte zwei. Der geht allerdings weit drüber.

  • |Patrick Resch

    Prognose

    Wir merken vor: Kollege Florian Plavec kündigt ein Danso-Tor nach einem Eckball an. Wir hoffen darauf!

  • |Patrick Resch

    Dringend benötigte Wechsel

    Die Österreicher wirken müde und erledigt, Jordanien aktuell viel frischer. Es braucht Wechsel bei den Österreichern. Das passiert jetzt auch. Wanner, Chukwuemeka und Danso kommen für Mwene, Alaba und Xaver Schlager in die Partie.

  • |Patrick Resch

    Momentum Jordanien

    Österreich ist auf der Suche nach Spielkontrolle, aber Jordanien macht das gut. Aus einer kompakten Defensive kommen immer wieder gefährliche Konter.

  • |Patrick Resch

    Der Ausgleich

    Österreich war seit dem Tor zu nachlässig, das hat sich nun gerächt. Ali Olwan schlenzt nach einem Angriff über die linke Seite den Ball vom Sechzehner ins Netz.

  • |Patrick Resch

    Ausgleich Jordanien

    Jordanien gleicht nach 49 Minuten aus...

  • |Patrick Resch

    Schlager solide

    Jordanien kommt gleich einmal über die rechte Seite, doch Schlager fängt die Flanke locker runter.

  • |Patrick Resch

    Weiter geht's

    Schiedsrichter Beida pfeift die zweite Hälfte an. Auf geht's!

  • |Patrick Resch

    Wechsel bei Österreich

    Österreich wechselt zur Halbzeit: Rekordspieler und Rekordtorschütze Marko Arnautovic kommt für Kalajdzic ins Spiel.

  • |Patrick Resch

    Schmid: Gleichauf mit Vastic

    Zudem ist Schmid nach Ivica Vastic erst der zweite Österreicher, der bei einer EM und WM getroffen hat. Da können wir gleich noch einmal einen Blick auf den Jubel werfen, wo Schmid übrigens direkt zum verletzten Baumgartner gelaufen ist.

    FIFA World Cup 2026 - Group J - Austria v Jordan
  • |Patrick Resch

    Historisches Tor

    Zurück zum Österreich-Spiel: Das Tor von Schmid fiel 10.220 Tage nach dem letzten Tor der Österreicher bei einer WM. Am 23. Juni 1998 traf der jetzige ORF-Experte Andreas Herzog zum 1:2-Anschlusstreffer gegen Italien.

  • |Patrick Resch

    Gruppe J

    Übrigens: Der nächste Österreich-Gegner Argentinien hat gegen Algerien mit 3:0 gewonnen. Alle Tore erzielte ein gewisser Lionel Messi.

    Überragender Messi stellt den Torrekord von Miroslav Klose ein
  • |Patrick Resch

    Von Santa Clara nach Wien

    Auch im regnerischen Wien feiern die österreichischen Fans das Tor von Romano Schmid. JUBEL!

  • |Patrick Resch

    Halbzeit

    Österreich geht mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Tor hat das österreichische Spiel etwas an Offensiv-Power verloren, defensiv steht man allerdings bis auf eine Doppelchance von Jordanien gut.

  • |Patrick Resch

    Nachspielzeit

    Die vier Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit haben schon begonnen.

  • |Patrick Resch

    Halbchance Jordanien

    Der "jordanische Messi", Tamari, dribbelt sich auf der rechten Seite durch, sein Abschluss ist einerseits zu schwach und andererseits geht er am Tor vorbei. Hoffentlich rächt sich die Passivität der Österreicher nicht.

  • |Patrick Resch

    Jordanien bemüht

    Jordanien ist sichtlich bemüht, hier noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. Die österreichische Defensive steht allerdings aktuell gut.

  • |Patrick Resch

    Wenig los

    Der Ball läuft aktuell zwischen den Strafräumen. Viel passiert zurzeit nicht. Auch eine Freistoßflanke von Alaba bringt nichts ein. Fünf Minuten dauert die reguläre Spielzeit in Halbzeit eins noch.

  • |Patrick Resch

    Jordanien wird besser

    Jordanien ist nun besser im Spiel und poliert die Ballbesitz-Statistik etwas auf.

  • |Patrick Resch

    Doppelchance Jordanien

    Jordanien kommt zu einer guten Doppelchance. Zuerst hält Schlager die Führung fest, der Abpraller nach vorne wird geblockt von Lienhart.

  • |Patrick Resch

    Österreich-Angriff

    Posch legt sich den Ball leider zu weit nach vorne ansonsten wäre er 1 gegen 1 auf den Tormann zugelaufen. Schade drum.

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