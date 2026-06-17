Österreich gegen Jordanien: Der Live-Ticker zum Nachlesen

Österreich gewinnt den Auftakt in die Fußball-WM 2026 mit 3:1 gegen Jordanien. Romano Schmid brachte das ÖFB-Team in der 20. Minute in Führung. Kurz nach Seitenwechsel glichen die Jordanier aus.

Den erneuten Führungstreffer erzielte nach einem Eckball dann abermals Jordanien, allerdings ins eigene Tor (77.). In der Nachspielzeit (90+12.) traf Marko Arnautovic per Elfmeter zum Endstand.

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