Österreich ist den fünften Startplatz vorerst los

Von einem Fixplatz in der Gruppenphase der Champions League war vor Saisonbeginn geträumt worden. Nun schaut es nach einer bisher extrem schwachen Europacup-Saison, in der die vier österreichischen Starter Rapid, Salzburg, Admira und Ried bisher fünf Siege und vier Remis für die UEFA-Länderrangliste holen konnten (Koeffizient für die Fünfjahreswertung: 1,75 Punkte) danach aus, als würde Österreich den vergangene Saison erkämpften fünften Europacup-Startplatz nach nur einem Jahr für den Sommer 2014 schon wieder verlieren.



Die Schweizer, die vor dem vierten Europa-League-Spieltag noch auf Platz 16 und damit einen Rang hinter den Österreichern gelegen waren, feierten am Donnerstag zwei Siege. Young Boys Bern gewann überraschend beim Serie-A-Klub Udinese mit 3:2, der FC Basel (mit dem Österreicher Aleksandar Dragovic) siegte gegen den ungarischen Vertreter FC Fehervar zu Hause mit 1:0.



Damit überholten die Schweizer nicht nur Österreich, sondern auch Dänemark und liegen im aktuellen ÙEFA-Länderranking momentan auf Platz 14. Die Dänen haben als 15., dieser Platz garantiert fünf Europacup-Startplätze in der Saison 2014/'15, derzeit 0,225 Punkte mehr als die Österreicher.



Ein Sieg bringt Österreich diese Saison 0,5 Punkte, ein Remis 0,25 Punkte für das UEFA-Länderranking. Den Dänen, die mit fünf Teilnehmern in die Saison gestartet waren, werden hingegen nur 0,4 Punkte für einen Sieg und nur 0,2 Punkte für ein Remis gutgeschrieben.



Rapid, Österreichs letzter Vertreter im Europacup, muss in den letzten beiden Spielen (in Trondheim und in Wien gegen Metalist Charkiw) unbedingt punkten. Ein Remis reicht nur, wenn die beiden verbliebenen dänischen Klubs FC Nordsjaelland ( Champions League) und der FC Kopenhagen ( Europa League) alle ihre weiteren Gruppenspiele verlieren.