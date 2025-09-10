Vier Spiele, vier Siege. So gut ist Österreichs Fußballteam der Männer noch nie in eine EM- oder WM-Qualifikation gestartet. Die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren ist dieser Tage für den ÖFB ein ordentliches Stück näher gerückt. Und trotzdem sind viele im Land nicht zufrieden mit dem Team.

Das war schon nach dem 1:0-Sieg gegen Zypern am Samstag so und auch nach beim 2:1-Erfolg in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag gab es rund um das ÖFB-Team offenbar viel Grund zum Raunzen, eine Eigenschaft, bei der die Österreicher bekanntlich große Klasse sind. "Die Österreicher können ruhig raunzen, mir ist das egal“, sagt Xaver Schlager, der nach langer Verletzungspause diesmal wieder so richtig zu alter Stärke gefunden hat und in beiden Partien Leistungsträger war. "Was soll ich tun? Alle zufriedenstellen, das schafft kein einziger Mensch auf der Welt“, sagt der 27-Jährige von RB Leipzig. Nachsatz: "Es gibt immer irgenwen, der herumraunzt."

"Was soll ich von denen halten?" Klingt nach Gelassenheit, eine wichtige Tugend. Und doch setzte der Niederösterreicher nach dem hart erkämpften und schließlich emotionalen Sieg in Zenica noch einen drauf: "Ich glaub', es gibt viele Leute, die sagen, wir sollen besser spielen. Aber die sind noch nie auf einem Fußballplatz gestanden. Was soll ich von denen halten?"