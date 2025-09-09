Österreichs Nationalteam spielt ab 20.45 Uhr im Schlüsselspiel der WM-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina. In Zenica geht es gegen den bisher ebenfalls beim Punktemaximum haltenden Spitzenreiter der Gruppe H. Mit einem Sieg mit zwei Toren Differenz würden die Österreicher erstmals die Tabellenführung übernehmen. "Wir können einen Riesenschritt machen, dessen sind wir uns bewusst", versicherte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

So startet Österreich ins Spiel: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.

Bei den Bosniern beginnen mit Altstar Edin Dzeko und Stuttgarts Ermedin Demirovic beide Topstürmer. Salzburgs Mittelfeld-Youngster Kerim Alajbegovic sitzt vorerst auf der Ersatzbank.