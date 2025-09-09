Jubelnde Österreicher: „Jetzt haben wir es selbst in der Hand“

Teamchef Ralf Rangnick war Knöchel schonend mit dem Rad zur Bank und Richtung Kabine gefahren, nach dem Schlusspfiff hatte er beide Beine bei der Analyse fest am Boden. „Es war ein extrem schweres Spiel, wir hatten wenige ruhige Phasen zu Beginn, erst dann wurde es besser. Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber einen ordentlichen Spirit auf dem Platz gelassen. Was heute zählt, ist der Sieg.“ Die Bedeutung des Sieges konnte er sofort einordnen: „Wir wissen, dass es ein großer Schritt war. Denn jetzt haben wir es selbst in der Hand, wir sind nicht mehr auf andere Ergebnisse angewiesen. Ich hoffe nun auf ein volles Haus gegen San Marino, dann können wir einen weiteren Schritt machen und etwas für das Torverhältnis tun.“

Nicolas Seiwald, unter Rangnick ein Dauerbrenner im zentralen Mittelfeld atmete kräftig durch und gab zu Protokoll: „Wir haben alles gegeben, es war ein richtiger Fight. Wir haben das Spiel gewonnen, weil wir es mehr wollten.“ Er wusste, dass nicht alles perfekt war auf dem Weg zu den drei Punkten. „In der ersten Hälfte haben wir zu langsam gespielt und etwas zu wenig Mut mit dem Ball gehabt. Nach der Pause haben wir etwas drauf gelegt und die Chancen genützt. Und jetzt haben wir eine super Ausgangslage.“