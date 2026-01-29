ÖFB fixiert WM-Quartier am Strand von Kalifornien

Das österreichische Fußball-Nationalteam wird während der Weltmeisterschaft 2026 sein Quartier an der kalifornischen Pazifikküste aufschlagen. Als Team Base Camp ist der Raum Santa Barbara vorgesehen. Untergebracht ist die Mannschaft im Ritz-Carlton Bacara im nahe gelegenen Goleta. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren laut ÖFB die ruhige Lage direkt am Meer, die vorhandene Infrastruktur sowie die Möglichkeiten für Regeneration abseits des Trainingsbetriebs. Teamchef Ralf Rangnick hatte das Areal im Rahmen einer Besichtigungstour im Dezember persönlich in Augenschein genommen. Auch die klimatischen Bedingungen spielten eine Rolle. Das milde Wetter sowie kurze Wege sollen helfen, die Belastungen durch die weiten Flugreisen zu den Spielorten möglichst gering zu halten. Der Fokus liege klar auf Training, Erholung und strukturierten Abläufen während des Turniers.

Trainieren wird das Nationalteam an der nur rund zehn Fahrminuten entfernten University of California, Santa Barbara. Die Universität zählt mit ihren Männer- und Frauenmannschaften zu den angesehenen Fußballstandorten an der US-Westküste. Zentrale Trainingsstätte ist das Harder Stadium mit einem Fassungsvermögen von rund 17.000 Zuschauern.

Für den Bereich Fitness und Regeneration steht zusätzlich das Recreation Center der Universität zur Verfügung, das moderne Kraft- und Trainingsbereiche sowie Angebote zur aktiven Erholung bietet. Ralf Rangnick zeigte sich mit der Wahl des Standorts zufrieden. Santa Barbara sei sein „absoluter Wunschort“ gewesen, sagte der Teamchef, der sich überzeugt zeigte, dass die Mannschaft dort optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Turniervorbereitung vorfinden werde.