ÖFB-Geheimnis gelüftet: Österreich testet gegen zwei WM-Teilnehmer

Beim ÖFB laufen seit der WM-Auslosung am 5. Dezember hinter den Kulissen die Planungen in Richtung Endrunde. Zwei Termine können sich die Fans des Teams bereits notieren. Im März stehen nach einem kurzen Trainingslager im Süden zwei WM-Testspiele in Wien auf dem Programm. So wird Ralf Rangnicks Team am 27. März im Ernst Happel Stadion gegen Ghana und vier Tage später, am 31. März, gegen Südkorea testen.

Die Afrikaner waren beim Afrika-Cup, bei dem am Mittwoch die beiden Halbfinalspiele stattfinden, erstmals seit 2004 nicht mehr qualifiziert, sind jedoch bei der WM dabei: In Gruppe L trifft das Team aus Westafrika auf England, Kroatien und Panama. Der größte Erfolg des Teams war das Erreichen des WM-Viertelfinales 2010.