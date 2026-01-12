Fußball-WM: Die 3. Ticket-Verkaufsphase endet schon bald

Der Ticketverkauf läuft bereits, eine wichtige Bewerbungsfrist endet schon an diesem Dienstag. Offene fragen gibt es dennoch.

Kann man sich noch um Tickets bewerben?

Ja, bis zum 13. Januar um 17 Uhr läuft die dritte Verkaufsphase - auf FIFA.com/tickets. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Fans, die noch keine FIFA-ID haben, müssen zuerst ein Konto auf der Ticket-Website erstellen. Wer in dem zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, wird in den kommenden Wochen per E-Mail benachrichtigt. In dieser wird ein Zeitfenster mitgeteilt, in dem man Tickets erwerben kann.

Läuft der Verkauf noch weiter?

Ja, es wird mindestens noch eine vierte Phase geben, in der sich Fußballfans um Tickets bewerben können. Ein konkretes Zeitfenster hat die FIFA bislang jedoch nicht mitgeteilt.