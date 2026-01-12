Fußball-WM: Die 3. Ticket-Verkaufsphase endet schon bald
Der Ticketverkauf läuft bereits, eine wichtige Bewerbungsfrist endet schon an diesem Dienstag. Offene fragen gibt es dennoch.
Kann man sich noch um Tickets bewerben?
Ja, bis zum 13. Januar um 17 Uhr läuft die dritte Verkaufsphase - auf FIFA.com/tickets. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Fans, die noch keine FIFA-ID haben, müssen zuerst ein Konto auf der Ticket-Website erstellen. Wer in dem zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, wird in den kommenden Wochen per E-Mail benachrichtigt. In dieser wird ein Zeitfenster mitgeteilt, in dem man Tickets erwerben kann.
Läuft der Verkauf noch weiter?
Ja, es wird mindestens noch eine vierte Phase geben, in der sich Fußballfans um Tickets bewerben können. Ein konkretes Zeitfenster hat die FIFA bislang jedoch nicht mitgeteilt.
Warum steht die FIFA in der Kritik?
Die FIFA hatte damit geworben, dass es Tickets bereits für 60 US-Dollar gebe. Das Problem nur: Die grünen Bereiche, die diese Preiskategorie vier darstellen, sind in den WM-Stadien verschwindend gering. Und: Auf dem Zweitmarkt, auf dem die FIFA jeweils 15 Prozent von Käufer und Verkäufer kassiert, explodieren die Ticketpreise mitunter. Fanorganisationen kritisieren die auch im Vergleich zur WM in Katar deutlich gestiegenen Preise. Vor allem Fans mit Behinderung fühlen sich benachteiligt.
Wie reagiert die FIFA auf die Vorwürfe?
Die FIFA hatte während der laufenden Verkaufsphase eine neue Ticketpreis-Kategorie für „treue Fans“ bekanntgegeben und damit auf weltweite Proteste gegen die hohen Preise reagiert. „Der neue Basisrang für Fans ist zum Festpreis von 60 US-Dollar pro Ticket und Spiel für alle 104 Partien, einschließlich Finale, erhältlich“, teilte der Verband mit. Basisrangtickets sind für Fans qualifizierter Teams bestimmt. Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hatte die Einführung des 60-Dollar-Tickets zwar begrüßt, deren Anzahl jedoch als zu gering kritisiert.
Wie hoch ist die weltweite Nachfrage?
Die Kritik an den hohen Preisen schreckt viele Fans nicht ab. Allein in der dritten Verkaufsphase hatte es bis zur Halbzeit Anfragen für über 150 Millionen Eintrittskarten gegeben, wie der Weltverband mitteilte. Damit habe es 30-mal mehr Anfragen gegeben als Tickets in dieser Phase zur Verfügung stehen. Die FIFA sprach von der höchsten Nachfrage in der WM-Geschichte - mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen ist es auch die größte WM.
Kommentare