ÖFB oder DFB? Paul Wanner dementiert Entscheidung für Österreich

Paul Wanner betont, in der Nationenfrage noch keine Entscheidung getroffen zu haben. Vor dem Champions-League-Heimspiel seines Klubs PSV Eindhoven gegen die Bayern am Mittwoch wurde der gebürtige Vorarlberger mit der Meldung konfrontiert, wonach er sich für den ÖFB entschieden hätte. „Das ist nicht wahr. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“, meinte der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. „Die Zeit wird es zeigen, bis dahin werde ich weiterhin mein Bestes geben. Ich konzentriere mich nur auf PSV“, sagte Wanner.

Der in Dornbirn geborene und bei Bayern München ausgebildete Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen spielte im Nachwuchs für die deutschen Auswahlen. Allerdings bemüht sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit Längerem intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler.

Wechsel um 15 Millionen

Im November 2022 hatte Wanner mit damals 16 Jahren als Trainingsgast einen Lehrgang des ÖFB-A-Teams in Marbella mitgemacht. Die Bayern gaben Wanner im Sommer an Eindhoven ab, die Ablösesumme soll 15 Millionen Euro betragen haben. Deutschlands Rekordmeister soll auch eine Rückkaufoption haben.

Für PSV, dass in den Niederlanden auf Meisterkurs liegt, hat Wanner zehn Einsätze in der Ehrendivision (2 Tore) und fünf in der Champions League absolviert. Seit Dezember kommt Wanner zumeist von Beginn an zum Einsatz.