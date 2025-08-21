Paul Wanner verlässt Bayern und erntet Kritik von Sportdirektor

von Florian Ehrngruber Paul Wanner, der zuletzt von den Bayern an Heidenheim ausgeliehen wurde, wird aller Voraussicht nach in die Niederlande zu PSV Eindhoven wechseln. Wie Sportvorstand Max Eberl bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte, wurde der 19-Jährige für den Medizincheck freigestellt.

Aufhorchen lässt der Bayern-Boss insbesondere mit Kritik an Wanners Einstellung. „Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu“, meinte Eberl. Dass man in der Offensive aktuell relativ dünn besetzt sei, könne jeder sehen. „Wenn ein Spieler dann trotzdem nicht an seine Chance glaubt, dann muss man halt auch irgendwie eine Entscheidung treffen“, ergänzte der 51-Jährige.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Angelika Warmuth

Mit dem amtierenden holländischen Meister habe man nun eine "sehr gute Lösung" gefunden. Wanner – der aufgrund seiner Doppelstaatsbürgerschaft auch ein Thema für Rangnick und das Nationalteam werden könnte – soll PSV 15 Millionen Euro kosten. Die Bayern haben sich zudem eine Rückkaufoption für das Talent gesichert.