Nach Champions-League-Pleite von Sturm: "Schwer, das zu vergessen"

Jon Gorenc Stankovic war nach dem bitteren 0:5 in Norwegen gegen den norwegischen Meister Bodö/Glimt den Tränen nahe. "Es wird richtig schwer, dieses Spiel zu vergessen", sagte der Sturm-Kapitän im Canal+-Interview. "Aber wir müssen trotzdem weitergehen", fügte der Mittelfeldmotor des österreichischen Meisters hinzu. "Wir haben zu billige Tore bekommen", war seine erste Analyse der klaren Niederlage auf norwegischem (Kunst-)Rasen. "Die haben fast jeden zweiten Ball gewonnen und sind gegen unsere letzte Linie gelaufen. Wir müssen uns hinten verbessern, das war richtig schlecht verteidigt", kritisierte er.

Verteidiger Emir Karic wiederum haderte mit vergebenen Chancen der Sturm-Offensive: "Wir waren nicht so schlecht im Spiel und müssen eigentlich auch Tore machen. Die haben halt aus ihren drei Chancen drei Tore gemacht", betonte er die Effektivität von Bodö/Glimt. "Wir haben uns vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Aber das war gar nichts. Wir haben das Fußballspielen komplett aufgehört, und wenn wir ehrlich sind, sind wir mit dem 0:5 noch gut bedient."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/MATS TORBERGSEN Torhüter Christensen musste fünfmal hinter sich greifen

"Wollen uns erhobenen Hauptes verabschieden" Die Gastgeber hatten sichtlich mehr Ballbesitz, waren bei Angriffen schnell und zahlreich vor dem Grazer Tor. Wie Kapitän Stankovic erwähnte, gewannen die Norweger fast alle zweiten Bälle. "Bodö/Glimt hat unser Pressing immer ausgespielt", sagt Karic. "Wir waren allgemein in den Duellen viel zu leicht. Das war viel zu wenig." Die Aussicht auf die Champions-League-Ligaphase ist nicht in weite Ferne gerückt - sie ist so gut wie unmöglich. Auch wenn man in der Mannschaft nicht von einer aussichtslosen Situation ausgehen will. "Wir gehen ins Rückspiel, um es zu gewinnen. Was rauskommt, steht in den Sternen", sagt Karic. "Wir wollen uns erhobenen Hauptes verabschieden."