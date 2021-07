ÖFB-U19 bleibt im Rennen um EM-Teilnahme

Österreichs Fußball-U19-Team bleibt im Rennen um die Teilnahme an der diesjährigen EM-Endrunde in Griechenland. Im Rahmen der Eliterunde der Qualifikation holte die Mannschaft von Trainer Hermann Stadler im zweiten Spiel den ersten Sieg. Dank Toren von Daniel Ripic (31./Foulelfmeter) und Mathias Honsak (34.) siegte der ÖFB-Nachwuchs gegen Kroatien am Samstag in Wiener Neustadt mit 2:0 (2:0).

Österreich liegt mit drei Punkten damit einen Zähler hinter den Schotten, die gegen Italien im Parallelspiel in Lindabrunn ein 0:0 holten. Im abschließenden Spiel treffen ÖFB-Kapitän David Domej und Co. am Dienstag (13.00 Uhr/Austria-Akademie) auf die Italiener. Schottland spielt zum Abschluss gegen Kroatien. Nur der Gruppensieger fährt zur im Juli ausgetragenen U19-Endrunde.

Gegen Kroatien mit den beiden Österreich-Legionären Duje Caleta-Car ( Salzburg) und Ante Roguljic ( Liefering) taten sich die Österreicher zunächst schwer. Nach einer halben Stunde ging Marko Kvasina aber im Strafraum zu Boden, der bei Liefering spielende Ripic verwertete den Strafstoß erfolgreich. Sein Vereinskollege Honsak nutzte wenig später einen Patzer in der kroatischen Abwehr erfolgreich zum 2:0-Pausenstand.

Nach der Pause verwaltete Österreich den Vorsprung erfolgreich, auch wenn man ab der 66. Minute in Unterzahl agieren musste. Der in der Akademie von Real Madrid spielende Philipp Lienhart sah nach einem Gerangel im gegnerischen Strafraum die Rote Karte. Der Innenverteidiger fehlt damit auch gegen Italien. "Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss. Wir haben vielleicht nicht unseren schönsten Fußball gespielt, aber es sind die drei Punkte, die zählen, nicht der Schönheitspreis", meinte der zufriedene Teamchef Stadler.

Ergebnisse U19-EM-Qualifikation vom Samstag - Eliterunde, Gruppe 6, in Wiener Neustadt: Kroatien - Österreich 0:2 (0:2). Tore: Ripic (31./Foulelfmeter), Honsak (34.). Rote Karte: Lienhart ( Österreich/66.)

Parallelspiel in Lindabrunn: Italien - Schottland 0:0. Tabelle nach 2 Spielen: Schottland 4 Punkte vor Österreich 3, Italien 2 und Kroatien 1. Weiteres Spiel: Österreich - Italien (Dienstag, 13.00 Uhr, Wien/Austria-Akademie)