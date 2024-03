Das Talente-Team mit den Promi-Vätern spielt um das EM-Ticket

Eine außergewöhnlich talentierte U-17-Auswahl kämpft ab heute mit Heimvorteil um die Qualifikation für die EM 2024 in Zypern. Gegner in Wr. Neustadt sind Slowenien (12 Uhr), Norwegen am Samstag (12 Uhr) und am Dienstag Favorit Spanien (17 Uhr).

Da neben den Gruppensiegern auch sieben der acht Tabellenzweiten das EM-Ticket lösen, ist das Ziel klar.

Bekannte Väter

Ungewöhnlich ist, wie viele der Teenager bekannte Nachnamen tragen.