Wieso im ÖFB-Camp noch nicht über EM-Prämien verhandelt wird

Rangnick hat 26 Mann nach Andalusien eingeladen. Dünn ist die Personaldecke im Sturm und neuerdings auch in der Innenverteidigung. Dort fehlen neben Kapitän David Alaba auch die weiteren Optionen Gernot Trauner und Samson Baidoo verletzt. Freiburgs Philipp Lienhart, im Herbst in der Defensivzentrale gesetzt, soll nach seiner Leisten-OP behutsam herangeführt werden – und eventuell in den Tests gegen die Slowakei (Samstag in Bratislava) oder die Türkei (26. März in Wien) ein paar Einsatzminuten erhalten.