Hinteregger und Ex-Skisprungstar Morgenstern gründen Helikopter-Firma

Schon vor ein paar Jahren habe er sich überlegt, Rettungspilot in den Bergen zu werden. "Ich habe dann einen Schnupperkurs gemacht, und wenn du einmal in einem Helikopter geflogen bist, willst du nicht mehr aussteigen", sagte Nationalspieler Hinteregger, der aus Kärnten kommt. Er stellte fest, dass Rettungspilot "genau das" sei, was er machen will. Ohne die Verantwortung "und ein bisschen Druck könnte ich einfach nicht leben", fügte Hinteregger an.