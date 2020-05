Viel Bauchgefühl in Kollers Antrittsrede

Kaum war klar, dass Marcel Koller dem österreichischen Nationalteam als Chef erhalten bleibt, brachen die Dämme. Eine Flut der positiven Reaktionen erreichte den ÖFB: 11.000 Menschen äußerten ihre Meinung, und mehr oder wenig genauso viele ließen via Internet ausrichten, dass die Entscheidung des Schweizers „gefällt“.

Da saß er also: Marcel Koller, der schon verloren geglaubte Teamchef. Mit bis 2015 verlängertem Vertrag, als Hoffnungsträger, Österreich zur EM 2016 nach Frankreich zu geleiten. Und Koller klärte auf, warum er sich dazu entschieden hat. Gewohnt ruhig und sachlich, aber auch bereit, einen Blick in sein Innerstes zu gewähren. „Ich musste in mich gehen, um zu spüren, was für mich wichtig ist, um zu erkennen, was ich wirklich möchte.“ Die Schwankungsbreite in seiner Gedankenwelt: Ja zu Österreich, doch die Schweiz, Österreich ...

Entschieden wurde Kollers innerer Kampf in seinem Bauch. So ein Gefühl eben. Klar, die Schweiz ist weiter vorne, fährt zu WM, „aber dann habe ich mir gedacht, ich kann doch nicht dauernd sagen, ein Nationalteam zu betreuen, braucht Zeit. Und dann gehe ich nach zwei Jahren. Das ist zu wenig für ein Team mit Potenzial, das man sicher noch weiter nach vorne bringen kann.“

Doch den „letzten Rest“ gaben Koller wohl die Überredungskünste seiner Spieler, die Aufforderungen, doch zu bleiben, aus der Fanszene und auch aus dem Kreis der ÖFB-Mitarbeiter. Koller: „Das konnte ich nicht kalt wegschmettern. Früher habe ich meine Entscheidungen immer nach sportlichen Gesichtspunkten getroffen, aber dieses Mal sind die Emotionen dazugekommen.“ Geld sei schon gar nicht die Triebfeder gewesen.