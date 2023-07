ÖFB: Teamchef Rangnick sucht die Team-Kicker von morgen

Ralf Rangnick hat am Donnerstag seinen Kader für den zweiten ÖFB-Perspektivlehrgang nominiert. Dem Aufgebot gehören 26 Feldspieler und fünf Tormänner der Jahrgänge 2004 bis 2007 an, trainiert wird vom 30. Juli bis 2. August in der Sportschule Lindabrunn.

Der erste Perspektivlehrgang ging im vergangenen November in Pula über die Bühne. Wie damals wird auch in Lindabrunn U21-Coach Werner Gregoritsch dem Betreuerstab angehören.

Außerdem nehmen an dem Lehrgang sämtliche Nachwuchs-Teamchefs der ÖFB-Männer- und -Frauen-Auswahlen teil, ebenfalls mit von der Partie sind Frauen-Nationaltrainerin Irene Fuhrmann und Futsal-Teamchef Patrick Barbic.

Damit findet erstmals in der Verbands-Geschichte ein Lehrgang mit allen ÖFB-Teamchefs statt. Auch Sportdirektor Peter Schöttel und Günter Kreissl (Leiter Projekt 12, Head of Goalkeeping) werden in Lindabrunn anwesend sein.

Der Kader

Tor: Matteo Bignetti (SK Sturm Graz), Salko Hamzic (FC Liefering), Lukas Jungwirth (LASK Amateure OÖ), Kenan Jusic (FK Austria Wien), Elias Lorenz (SK Sturm Graz)

Abwehr: Kerim Abazovic (Vienna), David Ewemade (FK Austria Wien), Marcel Moswitzer (FC Liefering), Luca Pazourek (FK Austria Wien), Mario Pejazic (FC Liefering), Eaden Roka (SK Rapid), Matteo Schablas (FC Liefering), Jakob Schöller (FC Admira), Valentin Zabransky (FC Liefering)

Mittelfeld: Thierry Fidjeu-Tazemeta (Fußballakademie St. Pölten NÖ), Armin Haider (LASK Amateure OÖ), Zeteny Jano (FC Liefering), Oliver Lukic (FC Liefering), Christopher Olivier (VfB Stuttgart), Tristan Osmani (FC Schalke 04), Adrian Riegel (Fußballakademie St. Pölten NÖ), Nikolas Sattlberger (SK Rapid), Thomas Schandl (WAC), Benedict Scharner (SKN St. Pölten), Yanik Spalt (VfB Stuttgart), Moritz Wels (FK Austria Wien)

Angriff: Oghenetejiri Adejenughure (FC Liefering), Furkan Dursun (SK Rapid), Leon Grgic (SK Sturm Graz; JG 2006), Phillip Verhounig (FC Liefering), Jovan Zivkovic (SK Rapid)