Koller: "Das Team ist wichtiger als ein Einzelner"

Die Frage ist vielmehr, wer in die Rolle von Alaba schlüpft als kongenialer Partner von Julian Baumgartlinger im zentralen Mittelfeld. In der engeren Wahl stehen Veli Kavlak und Christoph Leitgeb, der etwas offensiver ausgerichtet ist. Koller wird sich bei den Trainingseinheiten einen Eindruck machen. Am Dienstagvormittag steht zunächst ein Video-Studium des Gegners auf dem Programm, am Nachmittag wird gemeinsam auf dem Platz trainiert.

Der Teamchef möchte sich aber nicht über Gebühr mit dem Samstag-Gegner beschäftigen. "Vielmehr müssen wir auf unser Spiel achten. Wir wollen in de Einheiten wieder die automatischen Abläufe in die Köpfe der Spieler bringen."